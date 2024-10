Congo : le plaidoyer du gouvernement pour une lutte efficacement contre le Mpox

Le gouvernement a lancé un appel aux partenaires techniques et financiers en vue de la mobilisation des ressources dans la lutte contre l’épidémie de Mpox.

« J’appelle les partenaires techniques et financiers à prêter attention au plan que nous avons élaboré, à nous aider à le mettre en œuvre concernant notamment la surveillance épidémiologique et les aspects liés au laboratoire », a fait savoir le ministre de la Santé et de la Population, Gilbert Mokoki. Il s’est exprimé au cours d’une réunion de plaidoyer pour la mobilisation des ressources, organisée le 25 octobre à Brazzaville.

Le Fonds des Nations unies pour l’enfance (Unicef) et l’Organisation mondiale de la santé (OMS) qui accompagnent déjà le Congo dans cette lutte, ont réitéré leur disponibilité à poursuivre l’œuvre de la lutte contre l’épidémie de Mpox.

Notons que la présence de l’épidémie de Mpox a officiellement été déclarée le 23 octobre dernier, et le pays a enregistré 22 cas confirmés depuis lors. C’est pour lutter efficacement contre cette maladie que le gouvernement congolais appelle à plus de ressources surtout quand on sait que certains pays limitrophes demeurent des foyers de cette épidémie.