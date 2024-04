Congo : le Parlement adopte le projet de loi portant création de l’ANIRSJ

L’Agence nationale d’insertion et de réinsertion sociales des jeunes (ANIRSJ), va entre autres d’assurer la coordination des centres d’insertion et de réinsertion des jeunes en conflit avec la loi.

Les députés et les sénateurs se sont réunis en session extraordinaire du 11 au 23 avril 2024. Au cours de cette session cinq projets de lois ont été adoptés par le Parlement notamment la création de l’ANIRSJ.

Cet établissement public a pour missions, entre autres, d’assurer la coordination des centres d’insertion et de réinsertion des jeunes en conflit avec la loi ; d’assurer l’élaboration et la mise en œuvre de la politique gouvernementale en matière de prise en charge des jeunes désocialisés, contrevenants détenus dans les services pénitentiaires, des mineurs mis à disposition des centres de réinsertion, des jeunes repris de justice ou de tout autre jeune en conflit avec la loi.

Il sera aussi question d’assurer le financement et le contrôle régulier des actions entreprises par les centres d’insertion et de réinsertion des jeunes sur le territoire national ; de garantir l’apprentissage aux valeurs civiques et citoyennes et au changement des mentalités des jeunes admis dans les différents centres d’insertion et de réinsertion ; d’assurer le suivi et l’accompagnement des jeunes en fin de formation dans les centres, en étroite collaboration avec les autorités locales.