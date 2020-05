Congo : le ministère des Postes et des télécommunications reçoit un don de masques

C’est un don de la société chinoise Huawei qui s’inscrit dans le cadre de la lutte contre la pandémie du coronavirus.

Le ministre de des postes et des télécommunications et de l’Economie numérique, Léon juste Ibombo a récemment réceptionné un don de masques. C’était celui de la société chinoise Huawei. Ce geste va en droite ligne du combat actuel contre le coronavirus dont fait face le monde en général et le Congo en particulier.

Ces masques devront permettre au personnel du ministère de renforcer davantage l’observation des mesures barrières afin de stopper la transmission interhumaine du virus.

Pour rappel depuis 2007, Huawei accompagne le Congo dans certains de ces projets.