Congo : le ministère de l’agriculture reçoit un don de 15 véhicules

Le don est du projet d’appui au développement de l’agriculture commerciale (PDAC), en collaboration avec la Banque mondiale (BM).

Le PDAC en collaboration avec la BM a fait un don de quinze véhicules (4×4) au ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche. Il y en aura trente-cinq, mais les vingt autres seront offerts avant fin septembre.

« Le gouvernement a conscience de l’état d’indigence matérielle qui caractérise nos services partout, mais, dans le cadre du PND 2018-2022 nous avons prévu un plan de développement de notre agriculture, y compris le renforcement des capacités opérationnelles et institutionnelles. Et, dans ce cadre-là, il est prévu de doter nos services techniques des moyens adéquats afin qu’ils puissent se déployer et être plus efficaces, ou qu’ils deviennent efficaces parce que, sans moyens, ils sont cloitrés, ils ne peuvent pas produire assez », a expliqué le ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche, Henri Djombo.

Cette dotation s’inscrit dans le cadre du renforcement des capacités des institutions publiques qui appuient l’agriculture commerciale de la composante III du PDAC. Les véhicules serviront aux descentes sur le terrain, l’exécution des programmes conformément à la politique agricole nationale.

Mathurine Dzoualou, directrice départementale de l’agriculture, a dit sa gratitude au PDAC pour ce geste. « Dans notre façon de faire, qu’est ce qui va changer ; c’est la manière. Nous serons sur le terrain pour regarder la bonne marche du travail ».

Pour le coordonnateur du PDAC, Isidore Ondoki,

« L’objectif étant de renforcer les capacités des collègues qui sont sur le terrain à bien faire leur travail de tous les jours. Nous finançons les micro-projets ; la grande administration est à Brazzaville. Les personnes qui sont plus proches des bénéficiaires, ce sont les directeurs départementaux, les chefs de secteur agricole. Donc, lorsque nous leurs donnons les moyens, en réalité, nous donnons les moyens à nous-mêmes », a précisé le coordonnateur du PDAC, Isidore Ondoki.