Congo : le magistrat Charles Emile Apesse est mort

Le président de la Cour des comptes et de discipline budgétaire, Charles Emile Apesse n’est plus.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





Le 2 mars 2025 en France, le magistrat de haut rang Charles Emile Apesse a tiré sa révérence à l’âge de 70 ans des suites d’une maladie. Le premier Président de la Cour des comptes et de discipline budgétaire s’en va ainsi quelques jours après la rentrée judiciaire du Conseil supérieur de la magistrature.

Ce cadre de haut rang de la magistrature suprême de la République du Congo, a servi la nation dans la quasi-totalité des Tribunaux de grande instance du pays.

Sa grande expérience l’a amenée à occuper les fonctions de cette institution, créée en 2002 et devenant une institution constitutionnelle en 2015. Cette Cour des comptes et de discipline budgétaire est organisée par une loi organique dont les textes d’application portant sur la certification et l’évaluation des politiques publiques lui permettent d’accomplir ses missions selon les standards internationaux.

Sa carrière professionnelle le a conduit à exercer plusieurs fonctions, entre autre celles de procureur près le Tribunal de Grande instance de Dolisie où il a fait preuve d’intégrité et de dévouement, de président du Tribunal de Grande instance de Pointe-Noire et de président de la Cour d’appel de cette ville et de Brazzaville. Son engagement pour la justice l’a également amené à présider la Commission électorale nationale indépendante.

Dans l’exercice de sa dernière fonction, l’illustre disparu a travaillé pour le contrôle plus accru des mouvements budgétaires des différentes institutions de l’Etat, à l’instar de l’Assemblée nationale et le Sénat.