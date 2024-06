Congo : le gouvernement entend relancer les activités de la SPC

Actuellement, sur les dix lignes de production des pavés et de bordures vitrées que compte la société, huit sont aux arrêts.

Lancée en avril 2016, la société des pavés du Congo est une société anonyme inscrite au registre du commerce de Brazzaville avec comme unique actionnaire l’Etat congolais. Disposant d’un capital social de plus de 12 milliards FCFA, elle a pour objet social la fabrication des pavés et bordures vibrés, la distribution et la vente des pavés et les prestations de services dans le domaine public. Lors de son lancement, l’entreprise employait 360 agents. Actuellement elle compte 122 permanents contre 320 en 2019 lors de la prise de fonction de la nouvelle équipe. La masse salariale s’élève, quant à elle, à plus de 22 millions FCFA par mois depuis mai 2019.

Il faut noter que la SPC a des problèmes de trésorerie, les employés cumuleraient plus de 70 mois d’arriérés. C’est dans ce contexte difficile que traverse la SPC que le gouvernement envisage de lancer les travaux de réhabilitation.

« L’absence des commandes publiques à grande échelle depuis sa création le 25 avril 2016 a faibli la capacité de mobilisation des ressources financières de la société. Nous saluons l’engagement du gouvernement à relancer de façon optimale l’ensemble de nos activités. Tout ceci, c’est dans le seul souci de créer et d’élargir le spectre des opportunités sur l’employabilité de la jeunesse », s’est réjoui Snov Mounda Onguila, le responsable commercial de la SPC.