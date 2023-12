Congo : le festival Mantsina sur scène met la clé sous le paillasson

La vingtième édition du festival Mantsina sur scène s’achève ce vendredi 22 décembre 2023.

Du 13 à 22 décembre, la capitale politique congolaise a abrité la 20e édition du festival Mantsina sur scène. Le thème de cette édition était « L’affirmation », un thème qui met en exergue la notoriété de l’évènement. 20 ans de transmission d’un flambeau entre professionnels et amateurs de théâtre. 20 ans de sensibilisation aux causes les plus nobles par le biais du drame et du comique.

En dix jours, le festival a célébré le théâtre par l’acte de la scène, de la parole portée avec élan, justesse, émotion et avec résonance. L’idée est née d’un collectif d’artistes comédiens et metteurs en scène réunis en association, l’association Noé culture.

La 20e édition du festival Mantsina sur scène s’en va pour laisser la place au préparatif de la 21 édition qui se tiendra l’année prochaine.