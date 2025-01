Congo : le CEIF se tiendra au mois de mars à Brazzaville

Le Forum économique et d’investissement du Congo (CEIF) réunira des investisseurs internationaux et des acteurs locaux.

La capitale congolaise Brazzaville abritera les 25 et 26 mars 2025, le CEIF. Le groupe panafricain de conseil juridique et commercial CLG a été désigné partenaire juridique officiel de ce rendez-vous économique. Le directeur général de CLG Congo, Yves Ollivier, interviendra en tant qu’orateur pour partager son expertise sur le secteur énergétique congolais.

« Notre stratégie en Afrique a consisté à développer notre offre au Congo en tant que plaque tournante pour la CEMAC, en complément de notre croissance continue en Afrique. Renforcer les capacités et encourager le contenu local est la clé de notre travail au Congo », a déclaré Yves Ollivier

Ce sont des investisseurs internationaux et des acteurs locaux qui se réuniront pour explorer les opportunités nationales et régionales dans les domaines de l’énergie et des infrastructures. Il sera question de mettre en lumière les projets de transformation du gaz en électricité et fournira des mises à jour sur les expansions en cours dans le pays.

Le cabinet CLG représente des entreprises pétrolières et gazières dans 16 pays africains.