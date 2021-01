Congo : le bateau humanitaire d’aide aux sinistrés des inondations est de retour à Brazzaville

Parti de la capitale pour porter assistance aux victimes des inondations dans le nord du pays, le bateau humanitaire est revenu à Brazzaville le 21 janvier 2021

Le chef de mission de l’assistance humanitaire, Christian Aboke-Ndza par ailleurs directeur de cabinet du ministre des Affaires sociales fait savoir que plus de 16 000 ménages sur 180.000 initialement enregistrés ont été servis dans le cadre de cette opération. Ils ont bénéficié des kits de réhabilitation des infrastructures sociales de base endommagées, les centres de santé intégrés et les médicaments de première urgence et les kits scolaires

La mission s’est déportée sur deux axes, l’un terrestre et l’autre fluvial. Le premier concernait notamment les localités de Mokéko et Pikoumda dans le département de la Sangha et Tokou dans la cuvette et le second, les localités Mpouya, Makotipoko dans le département des Plateaux ; Mossaka, Bokoma, Loukoléla dans la cuvette et Liranga. Aussi, Imppfondo, Epéna, Dongou, Bouaméla dans la Likouala.

Le chef de la délégation admet que tout le monde n’a pas été satisfait : « Nous avons identifié les besoins pressants sur lesquels nous devons agir car l’assistance ne devrait pas couvrir l’ensemble des besoins de la population », le reste de besoins seront assurés par le focus groupe pour l’éducation initiale, poursuit-il.