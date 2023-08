Congo : l’avenue 753 ouvre le bal de l’opération « Quenzé Bopeto »

La troisième édition de l’opération d’assainissement des dix quartiers a été lancée lundi 27 août 2023, par la réception du matériel par l’administrateur du 5e arrondissement de Brazzaville, Marcel Nganongo.

Le lancement de l’opération d’assainissement des dix quartiers, le 27 août, a été marquée par la remise du matériel aratoire à l’administrateur-maire du cinquième arrondissement de Brazzaville, Marcel Nganongo, par le ministre délégué chargé de la Décentralisation et du Développement local, Juste Désiré Mondelé.

A l’issue de la campagne qui se déroulera jusqu’au 10 septembre prochain, le quartier le plus propre recevra un trophée plus une enveloppe pour pérenniser son action. Pour atteindre les objectifs escomptés, le ministre de la Décentralisation et du Développement local, Juste Désiré Mondelé a offert à la mairie, entre autres, des brouettes, pelles, paires de bottes, râteaux, balais-brosses, gants.

Rappelons que pour la première journée, c’est l’avenue 753 qui a été choisie pour être débarrasser des tas d’immondices qui s’étaient entassés depuis des semaines.