Congo : l’Assemblée nationale réitère son engagement à accompagner le gouvernement

C’est ce qui ressort du discours du président de la chambre basse du parlement, à l’ouverture de la 8e session ordinaire administrative.

Les députés ont été convoqués à la 8e session ordinaire de février. Celle-ci dite administrative s’est ouverte samedi 01er février 2025. Dans son discours d’ouverture, Isidore Mvouba, président de l’Assemblée nationale, a exprimé l’engagement de son institution à accompagner les actions gouvernement. Il a invité les députés à renforcer le contrôle de l’action gouvernementale, conformément à leur mission régalienne, afin d’obtenir des résultats qui vont impacter positivement la vie des congolais.

Quatorze affaires seront débattues lors de cette 8e session ordinaire administrative qui va se clôturer le 10 avril prochain. Il s’agit, entre autres, du projet de loi portant création de l’Agence congolaise des affaires maritimes ; du projet de loi portant règlement de l’utilisation des sources de rayonnement ionisant et des applications nucléaires. Les députés examineront aussi le projet de loi portant création de l’Agence de radioprotection et de sûreté nucléaire ainsi que celui portant statut des magistrats de la Cour des comptes et de discipline budgétaire.