Congo : lancement d’une campagne de formalisation de 1000 coopératives

L’objectif est de mobiliser les partenaires techniques et financiers au profit au profit des jeunes des départements de la Bouenza, du Niari, de la Lékoumou, du Pool, des Plateaux et de la Cuvette.

La dynamique « Pona ekolo ; Samu na bwala » a lancé samedi 14 septembre, une campagne de de formalisation de 1000 coopératives agricoles. Le projet a été lancé dans les départements de la Bouenza, du Niari, de la Lékoumou, du Pool, des Plateaux et de la Cuvette.

La campagne qui s’inscrit dans le cadre du dialogue intergénérationnel décentralisé, a pour objectif de mobiliser les partenaires techniques et financiers au profit des jeunes qui voudraient se lancer dans l’entrepreneuriat.

« Cette campagne que nous lançons aujourd’hui consistera à financer 1000 coopératives dans six départements à vocation agricole, à savoir la Bouenza, le Niari, la Lékoumou, le Pool, les Plateaux et la Cuvette. Je voudrais remercier les partenaires techniques et financiers qui acceptent de plus en plus, dans le cadre de leur responsabilité sociétale, d’accompagner les jeunes capables d’exprimer leur talent pour devenir ainsi des autos-entrepreneurs, et par conséquent matérialiser la réduction du taux de chômage juvénile dans notre pays », s’est réjoui Digne Elvis Tsalissan Okombi, coordonnateur général de « Pona ekolo ».

Pour le coordonnateur général de « Pona ekolo », Digne Elvis Tsalissan Okombi formaliser les coopératives est une manière donner à ces jeunes la possibilité de rentrer en contact avec un monde d’opportunités infini. C’est aussi, selon lui, donner la possibilité aux jeunes de profiter des financements et opportunités existants ; un premier pas vers la création d’un nouveau statut, celui des entrepreneurs agricoles.