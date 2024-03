Congo : lancement des travaux de construction de l’Université de Loango

Le coup d’envoi des travaux a été donné par le président de la République Denis Sassou Nguesso.

La cérémonie de pose de la première pierre de l’université de Loango, à 20 kilomètres de Pointe-Noire a été présidée par le chef de l’Etat, Denis Sassou N’Guesso. L’ouvrage sera construit sur un terrain de 280 hectares, aura à terme une filière de formation aux métiers du pétrole et du gaz.

Cette université sera le premier établissement du pays à former les cadres dans les métiers du pétrole et du gaz. Les travaux ont été confiés à deux sociétés chinoises, et vont durer 29 mois, pour un coût total de 48 milliards de francs CFA.

Le programme à moyen terme de cette université prévoit la construction des bâtiments : l’Institut supérieur du pétrole, gaz, mines et énergie ; l’Institut supérieur des sciences et techniques de la mer, transport et logistique, l’Institut supérieur d’agronomie, foresterie et écologie ; puis l’Institut supérieur des arts et métiers. À ces quatre instituts, il faut ajouter quatre facultés et deux écoles supérieures. La capacité d’accueil sera de 20 000 étudiants.