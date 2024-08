Congo : l’ALC reçoit du matériel informatique

C’est un don remis mercredi 28 août, par le ministre des Postes, des Télécommunications et de l’Economie Numérique, Léon Juste Ibombo.

Ordinateurs, onduleurs, unités centrales constitue entre autres le kit informatique reçu le 28 août dernier par l’Association des logisticiens du Congo (ALC). C’est une dotation du ministère des Postes, des Télécommunications et de l’Economie Numérique et s’inscrit dans le cadre du programme de formation de 1000 jeunes en conduite intelligente lancé le 17 juillet 2024. Ledit matériel information va permettre accélération du processus d’autonomisation et du plein emploi à la jeunesse congolaise.

Les bénéficiaires de ladite formation ont été invités à s’impliquer, à assimiler et à mettre en exergue les enseignements issus des thématiques qui seront développées et des notions basées sur la conduite intelligente.

La formation gratuite de 100 jeunes en conduite intelligente qui va durer un mois, concerne les villes de Pointe-Noire, Brazzaville, Dolisie, Oyo et Ouesso.