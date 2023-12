Congo : la Halc reçoit 53 plaintes contre des responsables administratifs

L’ensemble des dossiers sera transmis aux autorités judiciaires compétentes.

La Haute autorité de lutte contre la corruption (Halc), a reçu 53 plaintes diligentées contre des responsables administratifs. Mais aussi 97 dénonciations recueillies à travers le numéro vert : 1023, mis en service depuis le mois d’août 2022. C’est du moins une information donnée par le président de ladite structure, Emmanuel Ollita Ondongo, à l’occasion de la Journée internationale de lutte contre la corruption commémorée le 9 décembre de chaque année.

La Halc a diligenté une trentaine d’enquêtes dans les administrations publiques et privées. « La Halc réunit actuellement les conditions idoines aux fins de procéder aux délibérations et publications des résultats obtenus en cette fin d’année 2023 », selon son président. L’ensemble des dossiers sera transmis aux autorités judiciaires compétentes, notamment pour les faits susceptibles de constituer des infractions de corruption, de concussion, de fraude et d’autres infractions assimilées.