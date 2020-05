Congo : la direction générale de l’administration pénitentiaire reçoit un don de l’UNHCR

Cent dispositifs lave-mains, six mille six cent dix-huit masques, trois mille trois cent neuf gels hydroalcoolisés et autre constituaient l’ensemble du don.

Vendredi 15 mai, la direction générale de l’administration pénitentiaire a reçu du matériel de protection contre le coronavirus. C’est un don de la représentation du Haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR), en partenariat avec le comité national des droits de l’homme (CNDH).

Celui-ci était constitué de cent dispositifs lave-mains, six mille six cent dix-huit masques, trois mille trois cent neuf gels hydroalcoolisés, deux cent huit cartons de savons, quatre-vingt-dix-neuf sous-vêtements féminins et quatre-vingt-dix-neuf serviettes hygiéniques. Il a été réceptionné par Jean Blaise Komo, directeur général de l’administration pénitentiaire.

Evalués à dix-huit millions quatre cent soixante-dix-neuf mille deux cent soixante-seize francs CFA, ces produits seront distribués à mille cent trois détenus dont vingt et trois refugiés. « Le milieu carcéral étant très sensible, c’est de bon droit que le HCR en partenariat avec le CNDH a choisi de soutenir les détenus en République du Congo, afin de lutter contre la propagation du coronavirus. Nous poursuivons la donation à d’autres maisons d’arrêt du pays pour accompagner le Congo et répondre à l’appel du chef de l’Etat », a indiqué