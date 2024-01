Congo : la diaspora présente aux états généraux de l’éducation

La ville de Brazzaville a abrité du vendredi 25 à lundi 29 janvier 2024, les États généraux de l’éducation nationale.

L’objectif de ses assisses qui se sont tenues dans la capitale congolaise, est d’améliorer le système éducatif. Une délégation de dix membres composé chefs d’établissement, universitaires, enseignants, personnel administratif et de la vie scolaire, associatif et parents a participé, du 25 au 29 janvier, aux Etats généraux de l’éducation à Brazzaville.

Pour atteindre cet objectif, la diaspora a proposé la formation initiale de la jeunesse ; l’encadrement continu et professionnel ; le civisme et la lutte contre la délinquance juvénile ; les résolutions des Etats généraux de l’éducation nationale, de la formation et de la recherche ; l’initialisation d’un programme dénommé « Programme jeunesse 2024-2026 Elikia po na ba jeunes / Bilengue ».

« Nous demandons aux compatriotes de la diaspora de compléter leur apport par un réflexe patriotique accru car un pays, on ne l’expose pas depuis l’extérieur, mais on le défend », un appel lancé par Patrick Gabriel Dion, porte-parole de la délégation de la diaspora.