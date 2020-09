Congo : la créativité des stylistes congolais au « MOD’A »

Ce sera à travers un défilé de mode de vingt mannequins, qui se tiendra le 26 septembre 2020, à l’hôtel Edmond, de Brazzaville.

L’édition de cette année aura pour thème « Brazza in blue ». Elle va permettre aux sept stylistes modélistes de montrer au public la magie de leurs doigts. Des créateurs comme Éric Kanga, Alexis Ngoma, Réussite Fashion, Gloria Ngamiyé et bien d’autres vont célébrer la culture, la beauté de la créativité africaine et les savoir-faire des jeunes mannequins talentueux à travers des habits, qu’ils ont confectionnés à l’aide du pagne et du raphia.

Le but de cette troisième édition, c’est de Mixer, échanger et donner quelque chose de beau à travers ces stylistes. L’évènement sera organisé par l’agence Lyon Dynasty, que dirigent Lionel Djimbi et Nuptia Tranier, en partenariat avec Influence group, cela se fera dans le respect des mesures barrières de la pandémie du coronavirus.

C’est une cérémonie au cours de laquelle le public appréciera de nouvelles collections faites par ces concepteurs congolais. « Malgré les péripéties et tout ce qui va à l’encontre de ce que nous subissons aujourd’hui avec la pandémie de Corovid-19, cela ne nous empêche pas de continuer toujours à faire ce que l’on croit faire. Les stylistes, les designers ainsi que les mannequins ne cessent de créer des tenues et de travailler. On veut voir Brazza en bleu comme l’indique la thématique de cette édition, nous voulons sourire un peu à travers ce défilé de mode et voir quelque chose de beau, de waouh. Quand on mélange le pagne avec le raphia, c’est vraiment formidable. Ces stylistes ont travaillé pendant la période de confinement, ils ont fait un travail impressionnant qu’ils vont présenter, le 26 septembre, à partir de 15heures », a signifié Lionel Djimbi, responsable de l’agence Lyon Dynasty

Pour cette année, les stylistes ne viendront pas d’autres pays ; seuls ceux de Brazzaville dévoileront leurs capacités créatrices « Nos stylistes sont au même niveau que ceux du Bénin, de Lomé, nous devons exporter ces talents à l’extérieur. Nous donnons l’opportunité aux jeunes mannequins de réaliser leur rêve au Congo, point n’est besoin d’aller à l’étranger pour réussir sa carrière », a fait savoir Lionel Djimbi.

Il a, par ailleurs, encouragé les Congolais à croire en ce qu’ils font « Tant qu’on y croit on peut. Croyons à nos rêves, allons-y de l’avant et que ces mécènes notamment les différents ministères pourront nous accompagner d’une manière concrète », a indiqué le responsable de l’agence Lyon Dynasty

Il est important de noter l’accès à ce défilé de mode se fait sur réservation.