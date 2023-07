Congo : la centrale hydroélectrique d’Imboulou sera géré par des privés

Le gouvernement a signé, le 19 juillet, à Brazzaville une convention de concession de la centrale hydroélectrique d’Imboulou avec la société Nea-Imboulou, filiale des sociétés Hydro Operation International et Action Energy.

La signature de la convention de concession de la centrale hydroélectrique d’Imboulou répond aux exigences du Fonds monétaire international et à celles de la Banque mondiale. Elle peut servir de plaidoyer auprès des bailleurs et intègre les préparatifs de la stratégie pays durant les années à venir.

« Le Congo n’est pas en train de brader ses barrages hydroélectriques mais ils sont mis en concession pour une durée déterminée et ne vend non plus E2C. L’Etat n’a plus de moyens de financer toute la diversification économique qui doit se faire désormais par les partenariats publics-privés. Si le concessionnaire est défaillant, l’Etat retire la concession », a rappelé le ministre Émile Ouosso.

Par ailleurs, face aux inquiétudes exprimées par les partenaires sociaux sur d’éventuels licenciements à la suite de la concession de cette infrastructure, les autorités se sont voulues rassurantes. Les travailleurs qui évoluent dans les barrages seront transférés dans les nouvelles entités de droit commun. Ils rentreront dans ces nouvelles entités avec le maintien de tous leurs droits : ancienneté et avantages acquis.