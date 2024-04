Une conférence de presse annonçant le programme et le contenu de cet évènement a été organisée ce mardi 02 avril à la Maison bleue du diabète au Congo.

La 4e édition de la Traversée du Mayombe se tiendra du 18 au 24 mai entre Pointe-Noire et Brazzaville. Le président de la plateforme Marcher courir pour la cause (MCPLC), Rodrigue Dinga Mbomi, a organisé, le 2 avril, une conférence de presse. Il s’est agi au cours de cette rencontre avec les hommes des médias, de présenter le programme et le contenu de cette 4e édition du challenge à la fois sportif, sanitaire, humanitaire et touristique.

La Traversée du Mbomi vise, entre autres, à attirer l’attention de la population et des pouvoirs publics sur les enjeux des maladies non transmissibles, en général, et du diabète, en particulier. Selon les organisateurs, la marche va se dérouler en six étapes à savoir : Malélé-Mvouti, Mvouti-Dolisie, Dolisie-Nkayi, Nkayi-Loutété, Loutété-Mindouli, Mindouli-Ignié et Ignié-Brazzaville.

« Nous avons la volonté de mettre en place, de façon pérenne, des maisons de santé dans certaines localités qui auront pour but de recevoir, accompagner les personnes qui souffrent du diabète. C’est un combat que nous menons depuis longtemps et nous n’allons pas nous fatiguer car il faut informer la population », a expliqué Rodrigue Dinga Mbomi.

Notons que pour cette 4e édition, il est prévu un dépistage gratuit du diabète dans la ville de Madingou. Tous ceux qui seront dépistés positifs au diabète seront suivis et pris en charge. Une centaine de participants sont attendus.