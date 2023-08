Congo : Koffi de Brazza reconnu non coupable

Le verdict a été rendu public par le président du Tribunal de grande instance statuant en matière de référé.

Koffi de Brazza gagne son procès contre Koffi Olomidé. Après plusieurs audiences dont la première a eu lieu le 29 juin dernier, l’affaire opposant Antoine Christophe Agbepa Mumba, dit Koffi Olomidé, artiste musicien de renommée internationale, et Prosper Faustin Mouanza, dit Koffi de Brazza, est dorénavant close.

Le verdict a été rendu public par le président du Tribunal de grande instance statuant en matière de référé. Antoine Christophe Agbepa Mumba a été débouté de toutes ses demandes.

Pour rappel, l’artiste Koffi Olomidé demandait à la justice de contraindre Prospère Faustin Mouanza à cesser de faire usage du nom de Koffi de Brazza. De plus, il sollicitait le retrait par Prospère Faustin Mouanza de toutes les œuvres artistiques qu’il a réalisées sous le pseudonyme de Koffi de Brazza et rappelait que la décision qui devait intervenir soit exécutoire par provision, sans caution et avant enregistrement nonobstant toutes voies de recours. Les avocats de Koffi Olomidé ont fait appel de la décision.