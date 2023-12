Congo : Jessy B remporte le « Prix Découvertes RFI »

La rappeuse congolaise a été choisie par un jury de professionnels. Elle succède à la malienne Black AD.

Jessica DIATSONA BIGGERMAN alias Jessy B vient de remporter le « Prix Découvertes RFI. La rappeuse congolaise de 21 ans a été choisie par un jury de professionnels sous la direction du rappeur français Black M.

C’est à l’âge de 17 ans qu’elle commence sa carrière musicale, en signant sur le label Color Optic Studios de Brazzaville. Son premier titre “Joli Bébé” lui vaut un début de notoriété. Une notoriété confortée par un prix aux « Scènes Tremplin Mboté HipHop » en 2019.

L’année suivante, soit 2020, elle est élue révélation féminine au Brazza Best Awards. Viennent ensuite les freestyles intitulés «PRC», avec des titres comme “Je m’en fous”, “Ouais je le sais, Ça va aller”, “Moi aussi, Avec toi”, “Ne doute pas”. Elle est rapidement repérée par le public congolais mais aussi à travers l’Afrique Centrale et dans la diaspora.

Le talent de Jessy B attire aussi les regards des rappeurs francophones, dont celui du Duc de Boulogne, Booba qui ne cache pas son admiration pour la voix puissante et lourde de la rappeuse congolaise, son flow puissant et ses textes taillés au couteau.

Jessy B devient en quelques années la voix du rap féminin congolais.