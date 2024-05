Congo : Isidore Mvouba reçu en Algérie par le président Abdelmadjid Tebboune

En séjour en Algérie depuis le 05 mai dernier, le président congolais de l’Assemblée nationale a été reçu le 08 mai par le président Abdelmadjid Tebboune.

Isidore Mvouba était porteur d’un message du président Denis Sassou Nguesso. Le président du Sénat a été reçu le 08 mai par le président algérien, Abdelmadjid Tebboune. Les deux hommes ont passé en revue la coopération entre le Congo et l’Algérie, vieille de 60 ans.

« On vient de vivre un moment fastueux, nous venons de rencontrer la voix de la sagesse, comme il n’y en a plus beaucoup par les temps qui courent. Sur toutes les questions bilatérales, comme tout le monde le sait, l’Algérie et le Congo ont une vieille coopération depuis 1964, mais elle a pris de l’envergure lorsque le président Denis Sassou N’Guesso est revenu au pouvoir. Donc, il y a une communauté de vues parfaite entre la République algérienne démocratique populaire et le Congo », a expliqué Isidore Mvouba après sa réception.

Rappelons que le Congo et l’Algérie avaient signé en mars 2017, à Alger, dans le cadre de la 7e réunion de la commission mixte, une quinzaine d’accords couvrant tous les domaines. Ces accords concernaient, entre autres, les domaines de la marine marchande, la communication, la culture, le commerce, les affaires étrangères, l’enseignement supérieur, l’agriculture et l’enseignement technique.