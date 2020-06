Congo : il y a 23 ans, 700.000 personnes trouvent la mort dans une guerre sanglante

Le 05 juin 1997, une guerre sanglante avait éclaté à Brazzaville et a causé la mort de 700.000 personnes. La guerre est passée mais la douleur demeure.

Un retour dans l’histoire. La guerre civile du Congo-Brazzaville, du début du mois de juin 1997 au mois d’octobre 1997, est un conflit à la fois ethnique et politique qui a opposé le président Pascal Lissouba et sa milice, les Zoulous, à Denis Sassou Nguesso et sa milice, les Cobras. Ce dernier a remporté la victoire grâce au soutien militaire déterminant du régime angolais.

Certains auteurs considèrent que l’ensemble des troubles au Congo à partir de 1993, jusqu’aux combats durant l’été 1997 qui en sont le dénouement, sont des épisodes de cette guerre, voire les violences postérieures jusqu’en 20031, à commencer par la guerre du Pool.