Congo-handball : la saison sportive de la ligue départementale de Brazzaville est lancée

La nouvelle saison sportive de la ligue départementale de Brazzaville a été lancée dimanche 21 novembre 2021 dans la salle polyvalente du gymnase Nicole-Oba.

Cinquante et un conseillers, sur un effectif total de soixante et un se sont retrouvés le 21 novembre, dans la salle polyvalente du gymnase Nicole-Oba, pour révolutionner le travail de leur discipline sportive, à travers le conseil départemental de la ligue de Brazzaville, précédé par l’ouverture de la saison sportive 2021-2022.

La double activité a débuté par l’ouverture de la saison sportive 2021-2022. Dans son allocution, le président de la ligue départementale de Brazzaville, Avicenne Nzikou, a dit que l’histoire enseigne que chaque saison sportive de handball correspond à la vision d’un bureau exécutif élu. Et cette saison 2021-2022 qu’il a l’honneur d’ouvrir officiellement est placée sur le thème « La poursuite de la renaissance majeure du handball des jeunes, un leitmotiv de renouvellement de l’élite sportive de haut niveau ».

Avicenne Nzikou a rassuré les dirigeants sportifs, officiels techniques, encadreurs techniques, sachants, spectateurs, partenaires que les membres du bureau exécutif de la ligue ne ménageront aucun effort, afin que dans la plupart des quartiers et arrondissements de la ville capitale, le handball retrouve ses lettres de noblesse.

Sitôt après l’ouverture de la saison sportive, les cinquante et un conseillers ont entamé la session inaugurale du Conseil départemental. Le président de la ligue a rappelé que cela faisait exactement cent trente-quatre jours que s’était tenue l’assemblée générale élective de la ligue départementale de handball de Brazzaville qui a permis l’élection des nouvelles instances. Une élection qui s’est déroulée dans l’unité, loin des vieux clichés de division connus par le passé… Il s’agira au cours de cette session de poser les bases pour un programme d’activité, le budget et les règlements particuliers des compétitions de la nouvelle saison sportive.

Pour le secrétaire général adjoint de la Fédération congolaise de handball, Edouard Sah, intervenant au nom du président du comité exécutif de ladite fédération, a félicité les membres du bureau exécutif de la ligue pour la qualité du travail réalisé et soumis à son appréciation. « La pratique de notre chère discipline sur le terrain nécessite aussi que sur le plan administratif, qu’il y ait des documents pour que cela soit bien pratiquer », a-t-il signifié.

Ouvrant les travaux de ce conseil, le directeur départemental des Sports et de l’Education physique, Gabriel Tchikaya, a déclaré: « Après la tenue de notre assemblée générale élective, aujourd’hui et maintenant, nous allons revigorer nos instances dirigeantes. La direction départementale des Sports et de l’Education physique de Brazzaville saura vous accompagner dans l’aboutissement de votre plan d’action ».

Pendant cette session, les conseillers départementaux ont apporté une contribution inestimable au projet de développement du handball dans le département de Brazzaville. A cet effet, cinq recommandations ont été adoptées. Il s’agit, entre autres, d’améliorer et de renforcer l’organisation administrative et technique existante, dans le cadre de la politique du développement du handball en milieu jeunes; créer et rendre opérationnel les sous-ligues, notamment dans les circonscriptions administratives de Mfilou, Djiri et Madibou, en vue d’assurer l’encadrement et l’animation des jeunes (filles et garçons) des catégories des cadets et des juniors à la pratique sportive de handball; mettre en œuvre la « Coupe du président » devant regrouper les sélections d’arrondissement dans la catégorie des juniors (dames et hommes), dans le cadre de l’organisation des compétitions sportives officielles de la ligue départementale de handball de Brazzaville; assurer l’élargissement de la base de l’élite sportive de Brazzaville.

Dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de décentralisation des collectivités territoriales en République du Congo, la ligue départementale de handball de Brazzaville doit mettre en place un groupe de travail, en vue de l’élaboration des textes fondamentaux régissant l’organisation et le fonctionnant de cet organisme sportif et lui permettant ainsi de garantir sa renaissance de personnalité morale et juridique au niveau local, départemental, national et auprès des partenaires qui interviennent dans le monde du sport.

Dans le communiqué final lu par le secrétaire général de la ligue de Brazzaville, Darnicia Christel Niama Mvouala, il est indiqué que Jen Mobo Ekangui et Claver Odou ont été investis respectivement comme quatrième vice-président de la ligue départementale de Brazzaville et trésorier général adjoint.

Les travaux du Conseil inaugural ont été clôturés par le directeur départemental des Sports et d’Education physique de la ville de Brazzaville, Gabriel Tchikaya.