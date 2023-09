Congo : Guy Marius Okana face à la justice pour pédophilie

Le premier adjoint au maire de Brazzaville a été déféré devant le procureur de la République, André Ngakala Oko, lundi 25 septembre 2023.

Une plainte déposée par Mme Loubayi Malanda Leslie Chanelle ès-qualités de sa fille à la Centrale d’intelligence et de documentation. Il est accusé de pédophilie sur une mineur de 17 ans. Le premier adjoint au maire de Brazzaville, Guy-Marius Okana a été interpellé, interrogé puis gardé à vue, en date du 24 septembre 2023.

Guy Marius Okana, a été déféré, le 25 septembre, devant le procureur de la République, André Ngakala Oko

« Après examen des faits de cette procédure, tenant compte aussi bien de la sensibilité que de la gravité des faits de la cause, j’ai décidé d’engager des poursuites contre ce dernier pour des faits de pratique pédophile prévus et punis par les articles 1er, 67 et 121 de la loi N° 04-2010 du 14 juin 2010 portant protection de l’enfant en République du Congo », a précisé le procureur de la République devant l’inculpé.