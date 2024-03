Congo : grève des médecins stagiaires à l’hôpital général Adolphe-Sicé

Ils ont décidé de suspendre leurs prestations pour demander une revalorisation de leur salaire.

Pancartes à la main, sur lesquelles sont inscrites des messages, ils ont réuni leur force pour lancer un mouvement. Les médecins stagiaires exerçant à l’hôpital général Adolphe-Sicé de Pointe-Noire sont en grèves. Ces hommes de blouse blanche ont suspendu leurs prestations au sein de cet hôpital et entendent continuer si leur situation ne s’améliore pas. Ils réclament une amélioration de leur statut.

Ces 400 grévistes dont 323 stagiaires infirmiers, 77 prestataires à la pharmacie, à l’administration et à l’audit avaient déposé un préavis de grève auprès de leur hiérarchie pour demander une revalorisation de salaire et autres revendications.

Ces revendications passent par « l’augmentation des salaires à l’amélioration des conditions de travail sans oublier la prise en charge en cas de maladie ».

On note que certains stagiaires sont là depuis plus de 20 ans et ne toucheraient à la fin du mois qu’une prime de moins de 50 000 FCFA.