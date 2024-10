Congo-Foire aux plants : plus de 220 000 plants variés sont exposés

L’évènement vise à la valorisation du patrimoine végétal vivant et de la culture écologique.

Ce sont quelque vingt-trois (23) exposants originaires de la capitale congolaise qui prennent part à la 8e Foire aux plants qui s’est ouvert vendredi 11 octobre 2024. Au total, 221 848 plants variés sont exposés, soit 74% de plants fruitiers, 15% d’espèces fruitières, 5% d’ornementaux, 2% de plants médicinaux.

Le thème de cette édition est « Foire aux plants, 8e édition : Verdir toute la nation avec la jeunesse ». L’évènement vise à valoriser le patrimoine végétal vivant et de la culture écologique. Pour cette 8e édition, on a trente-six espèces fruitières ; dix-sept espèces forestières ; dix-sept espèces ornementales ; six espèces aromatiques ; quatre espèces médicinales et trois espèces potagères.

La 8e Foire aux plants est oorganisée par le ministère de l’Économie forestière avec l’appui technique du Programme national d’afforestation et de reboisement (PRoNAR).