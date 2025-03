Congo : fin de la visite de Manuel Marrero

Le Premier ministre cubain a achevé sa visite de travail de 72 en République du Congo. Séjour axé sur le renforcement de la coopération entre les deux pays.

Fin mercredi 19 mars, de la visite officielle du Premier ministre cubain Manuel Marrero en terre congolaise. Un séjour axé sur le renforcement de la coopération entre le Congo et Cuba. Au cours de sa dernière journée, le chef du gouvernement s’est entretenu avec une représentation des collaborateurs de la santé de la nation caribéenne dans ce pays.

Au cours de échanges entre le membre du gouvernement cubain et les autorités congolaises, il s’est agi de passer en revue les étapes importantes de plus de 60 ans de relations. Il en ressort que les deux parties ont convenu d’exploiter pleinement le potentiel de la coopération dans des domaines tels que la technologie, la formation des ressources humaines à Cuba, le tourisme, la culture, la science et l’innovation, ainsi que dans le domaine de la défense. L’objectif est que la coopération économique et commerciale soit au même niveau que les liens politiques.

La rencontre d’au revoir s’est faite avec le Premier ministre congolais, Anatole Collinet Makosso, accompagné des ministres des Affaires étrangères, Jean-Claude Gakosso, et de la Coopération internationale, Denis Christel Sassou-N’guesso.

Rappelons que Manuel Marrero est arrivé lundi 17 mars à Brazzaville. Le chef du gouvernement cubain a été reçu en audience par le président Denis Sassou-N’Guesso, avec lequel il a évoqué les liens historiques d’amitié entre les deux pays et les perspectives de renforcement de la coopération.