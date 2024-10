Congo-Fécofoot : l’assemblée générale extraordinaire n’a pas eu lieu

La rencontre qui était prévue samedi 05 octobre dernier, au siège de la Fédération congolaise de football (Fécofoot) ne s’est pas tenue.

Les portes du siège de la Fécofoot étaient closes à l’heure de l’assemblée générale extraordinaire, ce samedi 05 octobre 2024. Délégués de la Fédération internationale de football association (Fifa) et de la Confédération africaine de football (CAF), le comité exécutif de la Fécofoot ainsi que les trente-un délégué sur les quarante conviés aux assises se trouvaient à l’extérieur du bâtiment.

« Nous avons fait un constat qui sera envoyé au Tribunal arbitral du sport avec tous les documents relatifs à cette situation et on attendra la décision du TAS », a commenté Carle Boniface Malalou, deuxième vice-président de la Fécofoot.

Seuls les rapports des représentants de ces instances permettront de déterminer l’avenir du football congolais dans les prochains mois. Notons tout de même que les membres du comité exécutif ont été expulsés, le 4 octobre, par la gendarmerie nationale sur une décision de justice.

Du côté de la commission ad hoc, la passation de service souhaitée le 5 octobre n’a pas aussi eu lieu. Et William Bouaka s’est exprimé en ces termes : « Le siège n’a pas été barricadé. Le comité exécutif a été mis dehors en application d’une décision de justice. Nous avons besoin de cette passation de service. Ils ont créé le cinéma pour boycotter la passation de service. Nous serons là lundi mais s’ils ne viennent pas, on fera établir un procès- verbal de carence et on prendra nos responsabilité », a-t-il indiqué.

Pour l’heure, il n’y a aucune assurance sur la tenue de la double confrontation contre l’Afrique du Sud, les 11 et 15 octobre, respectivement à Johannesburg et à Brazzaville, dans le cadre de la troisième et quatrième journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations Maroc 2025.