Congo : Extra Musica nouvel horizon rend un hommage à la femme

A travers son nouveau clip « Dear Mama », le groupe congolais légendaire parle des femmes avec des mots élogieux.

« La Rumba est la musique la plus sexiste qui existe », nous répètent sans cesse les médias grand public et le discours dominant. Ce qu’ils oublient de dire, c’est qu’il existe aussi des musiciens qui parlent des femmes en termes élogieux, leur rendent hommage ou produisent des textes carrément pro-féministes, loin des clichés de gros machos versus femmes-objets. Pour rappeler que la Rumba est plurielle et parfois beaucoup moins sexiste que la variété, le rock ou la pop, voici « Dear Mama », la chanson du groupe légendaire Extra Musica nouvel horizon qui rend un vibrant hommage à la femme congolaise.

Les femmes congolaises sont fortes, plusieurs d’entre elles Beaucoup se battent au quotidien pour un Congo meilleur. Extra Musica nouvel horizon s’engage avec cette vidéo, sortie le 7 août 2020, pour rendre hommage aux femmes congolaises qui les inspirent.