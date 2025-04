Congo-Examens d’Etat 2025 : plus de 200 candidats ne passeront pas le baccalauréat

C’est ce qui ressort dansune note de service signée du ministre de l’Enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l’Alphabétisation, Jean Luc Mouthou.

Quelque 240 candidats au baccalauréat, session de juin 2025, des écoles publiques et privées, ne passeront pas les épreuves de cet examen d’Etat de l’enseignement général. Selon unenote de service signée du ministre de l’Enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l’Alphabétisation, Jean Luc Mouthou, « Ils ont tous repris les classes de première au titre de l’année scolaire 2023-2024 et ont frauduleusement pris l’inscription au baccalauréat ».

La même source précise que « Suivant les modalités de répression de la fraude aux examens d’Etat du secondaire, l’inscription des élèves concernés, comme candidats au baccalauréat, session de juin 2025, est annulée avec interdiction de se présenter à tout examen d’Etat et concours pendant deux années consécutives notamment au titre des sessions 2026 et 2027 ».

Les dates des examens d’Etat au titre de l’année scolaire 2024-2025 sont connues. Le baccalauréat aura lieu du 17 au 20 juin; le Brevet d’études du premier cycle du 15 au 18 juillet. Le concours national d’entrée en classe de 6e aux lycées d’excellence d’Oyo et de Mbounda aura lieu le 29 juillet.

Pour le Certificat d’études primaires et élémentaires, l’oral aura lieu du 3 au 4 juin tandis que les épreuves écrites sont prévues le 5 du même mois.