Congo-Épreuves pratiques : plus de 16 000 candidats composent

Le coup d’envoi des épreuves pratiques d’éducation physique a été donné mardi 6 mai sur toute l’étendue du territoire national.

Ce sont au total 16 065 candidats qui affrontent les épreuves pratiques d’éducation physique du baccalauréat technique et professionnel, session de juin 2025. On note une légère baisse de l’effectif par rapport à l’année dernière où 16 800 candidats avaient composé. Les villes de Brazzaville et Pointe-Noire enregistrent les plus grands nombre de candidats.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





Pendant quatre jours, les candidats seront soumis à un enchaînement de quatre épreuves combinées à savoir la course de vitesse sur 80m, le contrôle de football ou le slalom, le triple saut avant de boucler avec la gymnastique

Selon adiac-congo.com, à Brazzaville, les épreuves ont été lancées par le directeur de cabinet du ministre de l’Enseignement technique et professionnel, Mamadou Kanté, au centre 1 du stade annexe Alphonse -Massamba- Débat qui compte 357 candidats. Après le lancement des épreuves dans ce centre, Mamadou Kanté a effectué sa descente au centre 2 du stade annexe Alphonse-Massamba-Débat et dans les deux centres du lycée technique 1er mai.