Congo-épidémie de monkey-pox : 59 cas enregistrés depuis le début de l’année

L’information a été donnée mardi 23 avril à Brazzaville, par le ministre de la Santé et de la population, Gilbert Mokoki.

La République du Congo a enregistré 59 cas de monkey-pox ou variole de singe depuis le début de l’année en cours. Ils ont été identifiés dans cinq départements et neuf districts sanitaires du pays. Dix-neuf cas ont été confirmés par le Laboratoire national de santé publique.

Présentant mardi 23 avril la situation épidémiologique de l’ensemble du pays, le ministre de la Santé et de la population, Gilbert Mokoki a notifié que l’épidémie de variole de singe a été identifiée dans les départements de la Cuvette, la Likouala, les Plateaux, Pointe-Noire et à Brazzaville. Au nombre des districts sanitaires, Bokoma avec 8 cas confirmés, Mossaka 2 cas confirmés, Loukolela 2 cas, Oyo 2, Liranga 2, Gamboma 2 et le ditsrict de Ngoyo avec 1 cas recensé.

Les symptômes de la maladie sont entre autres la fièvre, des céphalées, la fatigue, l’augmentation du volume des ganglions, les douleurs musculaires et une éruption cutanée généralisée.