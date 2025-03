Congo Energy & Investment Forum – Onsite Interview AGL

Le terminal à conteneurs de Pointe-Noire a récemment obtenu un financement de 250 millions de dollars pour l’extension du quai Môle Est. Quelles sont les principales améliorations prévues, et comment vont-elles renforcer le secteur énergétique du pays ?

Le financement de 250 milliards de dollars conclu avec les banques locales grâce à un tour de table bancaire conduit par Crédit du Congo et Attijariwafa Bank en qualité d’arrangeurs permettra de construire un nouveau quai de 750 mètres linéaires avec une surface de 28 Ha et une profondeur de 17 mètres. Les travaux vont durer trois ans. La nouvelle plateforme portuaire sera opérationnelle en 2027 et sera un avantage significatif pour tous les acteurs économiques y compris ceux du secteur énergétique du pays

Cet investissement stratégique vise à renforcer la connectivité et les capacités opérationnelles du port de Pointe-Noire en développant les activités économiques dans la sous-région. Nous pourrons recevoir les plus gros porte-conteneurs du marché, ce qui réduira les délais d’import et d’export des marchandises.

Quelles autres initiatives ou investissements AGL privilégie-t-elle pour renforcer l’infrastructure logistique énergétique du Congo ?

Chaque année, Africa Global Logistics investit environ 600 millions d’euros pour le développement de nos infrastructures, équipements et systèmes informatiques.

Au Congo, nous travaillons avec l’ensemble des majors pétrolières et tous les acteurs impliqués dans le développement du secteur énergétique. Ce qui nous permet d’anticiper sur la croissance des besoins de nos partenaires en fonction de l’évolution de la production et des activités d’exploration.

Grâce à notre large réseau qui s’étend dans près de 47 pays en Afrique, sans compter Haïti, le Timor orientale et depuis peu l’Indonésie, nous proposons des solutions logistiques multimodales sur mesure avec un suivi en temps réel des marchandises aussi bien à l’import qu’à l’export. Nous disposons d’un grand parc d’engins de levage et de transport et déployons tous types d’équipements pour répondre aux attentes les plus complexes de nos clients.

Notre expertise s’accompagne d’importants investissements dans la formation de nos équipes et l’acquisition d’équipements de pointe répondant aux enjeux environnementaux. Ces engagements font l’objet de plusieurs certifications et autres marques de reconnaissances, délivrés par les acteurs du secteur énergétique. Nous avons par exemple reçu le prix de meilleure performance inspection conformité transporteurs en 2024 et le prix du meilleur contractant pour les opérations logistiques en 2023.

Quelles sont les principales étapes opérationnelles qu’AGL vise à atteindre au Congo en 2025 et à court et moyen terme ?

AGL se veut un levier au service des économies africaines, dans le cadre des transitions globales où le continent est engagé, qu’il s’agisse de la croissance démographique, de l’amélioration du niveau de vie, de la transition énergétique, du développement du commerce intra-africain ou de l’industrialisation.

Nous sommes engagés à maintenir notre place de 1er opérateur de logistique intégré dans le pays en accompagnant les projets stratégiques du secteur énergétique à chaque étape : exploration, production, exportation, etc.

Nous allons continuer à faciliter la réalisation des projets énergétiques les plus complexes dans le pays, notamment ceux liés à la décarbonisation, en misant sur des solutions innovantes telles que le flexitank – un système qui transforme un conteneur standard en un grand réservoir flexible pour le transport de liquides– et en participant au développement d’une nouvelle expertise locale dans la logistique du secteur énergétique.

Quel message clé AGL apporte-t-elle au CEIF ?

L’Afrique se positionne de plus en plus comme un acteur clé sur la scène énergétique mondiale, grâce à ses vastes réserves de ressources naturelles et à son potentiel en énergies renouvelables. Avec ses 54 pays et une population de 1,3 milliard d’habitants, l’Afrique émerge comme un pilier central de l’énergie mondiale.

En intégrant les énergies renouvelables et en développant des infrastructures solides, l’Afrique est bien positionnée pour assurer une croissance durable et partagée, renforçant ainsi sa place sur la scène énergétique mondiale.

En tant qu’acteur majeur de la logistique, notre ambition chez AGL est de mettre en place les écosystèmes logistiques qui permettent la réalisation des projets énergétiques, dont on sait que le coût et la fiabilité logistique sont des éléments déterminants. Rien que dans le domaine des énergies renouvelables et du solaire, nous suivons actuellement plus de 200 projets sur le continent.

La transition énergétique est en effet au cœur de notre stratégie. Nous sommes absolument persuadés que le continent africain est en train de développer un rôle déterminant dans cette transition énergétique.

Un rôle qui est axé sur le développement des minerais de la transition, sur le potentiel des énergies renouvelables (solaire, éolienne, biomasse et hydraulique), mais qui passe également par les énergies fossiles, nécessaires à la réalisation de cette transition en douceur.

Notre positionnement s’inscrit dans la globalité de cette transition énergétique, dont le développement des ressources fossiles reste une composante importante.