Congo-élection à la Fécohand : deux candidats s’opposent

Avicenne Nzikou et Ayessa Ndinga Yengué sont les deux candidats qui se battent pour remporter la tête de l’instance faîtière du handball congolais.

Qui de Ayessa Ndinga Yengué et Avicenne Nzikou remportera la présidence de la fédération congolaise de handball (Fécohand). La réponse à cette question sera connue le 14 septembre prochain. La commission électorale indépendante de la Fécohand a publié, dimanche 1er septembre, la liste définitive des candidats ainsi que le corps électoral pour le compte de l’assemblée générale élective de cette fédération.

Les deux listes ont été agréées par la direction générale des Sports et le Comité national olympique et sportif congolais avant publication. C’est du moins ce qu’a indiqué Brice Merlin Lepebé, le président de la commission électorale avant la publication des listes.

Il faut tout de même préciser que les deux adversaires se connaissent très bien puisque Ayessa Ndinga Yengué est le président sortant de la Fédération, et Avicenne Nzikou, président sortant de la ligue départementale de Brazzaville. Les deux candidats travaillent régulièrement ensemble lors des grandes activités qui regroupent les acteurs du handball à Brazzaville.

Le corps électoral est composé des ligues départementales et clubs de Brazzaville, de Pointe-Noire, de Kouilou, de la Bouenza et de la Cuvette puis comprend également 26 délégués. Cette élection se fera pendant l’assemblée générale élective de cette fédération prévue les 13 et 14 septembre 2024.