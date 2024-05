Congo : ECAir reprend du service

La compagnie équatorial Congo Airlines (ECAir) a eu son premier vol à destination de Pointe-Noire après plusieurs années d’arrêt du trafic.

ECAir relance ses vols au niveau national. Après des années d’arrêt, compagnie aérienne a repris ses activités jeudi 16 mai 2024, à l’aéroport de Maya- maya de Brazzaville. Un premier vol inaugural EJ 101 à destination de la ville océane a marqué cette reprise. Ceci a été possible grâce à l’appui apporté par la République populaire de chine par le biais de la société AVIC, un centre de maintenance des avions chinois.

Ce sont les ministres des transports, de l’aviation civile et de la marine marchande Honoré Sayi et celui de la coopération internationale et de la promotion du partenariat public-privé Denis Christel Sassou Nguesso, ont donné le Go du vol EJ 101.

« Dans le cadre du processus de relance de la compagnie Ecair, nous avons travaillé avec le gouvernement chinois pour que nous puissions avoir auprès de la société OMAC l’équivalent du Boeing, des airs J21. Ce sont des avions de la même gamme qui vont étoffer la flotte d’Ecair d’ici le mois de Septembre. Aujourd’hui nous avons la société AVIC, qui a fourni des gros efforts pour la remise en état des moteurs des avions, ce qui nous a permis d’obtenir le certificat de navigabilité et le certificat de transport aérien pour faire ce vol inaugural », a fait savoir le ministre de la coopération internationale et de la promotion du partenariat public-privé Denis Christel Sassou Nguesso.

Le vol EJ 101 a embarqué plus de 100 passagers à destination de Pointe-Noire. Le ministre Denis Christel Sassou Nguesso demande « Que la direction générale de la compagnie mette en place une bonne stratégie, pour qu’effectivement un certain nombre d’écueils que nous avons connus, il y’a quelques années ne se reproduisent pas ».