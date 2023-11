Congo-E2C : 258 tâcherons seront recrutés en 2024

Ces recrutements se feront après accord du Conseil d’administration d’E2C et l’adoption du budget 2024.

La question était sur la table des sénateurs le 24 novembre dernier. La sénatrice Moundélé-Ngolo a exprimé sa préoccupation sur la catégorie des travailleurs de la société Energie électrique du Congo (E2C) appelés tâcherons. Certains d’entre eux totalisent aujourd’hui plusieurs années de service et n’ont jamais été recrutés.

Le ministre Emile Ouosso a laissé entendre qu’après accord du Conseil d’administration d’E2C et l’adoption du budget 2024, cette société va recruter 258 tâcherons dont les noms et prénoms figurent à la fois dans le dispositif collectif des tâcherons et dans le rapport d’enquête de ce Conseil réalisé par le bureau des ressources humaines.

Pour Emile Ouosso, la mesure contribuera à l’apaisement du climat social au sein de l’entreprise et s’accompagnera de la formation au centre de perfectionnement professionnel du Djoué, des anciens tâcherons recrutés dans le cadre d’un stage d’immersion.