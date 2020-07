Congo : Djoson philosophe met sur le marché un compact disc intitulé Multicolor

Le support compte douze titres dont Hola-ola, rumba na piste, salsa del Congo, Efandza Nteke, Samba do Congo, Envoûtement, Ya Dious, Mayi ya Lobi…

L’artiste musicien Djoson philosophe met sur le marché « Multicolor », un compact disc au de douze titres. Les titres tels que Hola-ola, rumba na piste, salsa del Congo, Efandza Nteke, Samba do Congo, Envoûtement, Ya Dious, Mayi ya Lobi et To bina sont des signatures de cet article.

On peut également écouter dans ce compact sorti de Cyriaque Bassoka Productions, des chansons comme Pêcheur Mundele de Mboloko; Autrui de Fred Guvson et Souci fort de Davor k.

Multicolor est une sorte de melting pot dans lequel l’artiste propose ses fans de le suivre sur les routes du Brésil et de Cuba. C’est aussi de la rumba traditionnelle des fondateurs de cette danse pour un peu de nostalgie.

Le compact disc sera présenté au public très prochainement.