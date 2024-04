Congo : deux trafiquants de produits animaliers aux arrêts

Ils avaient en leur possession deux peaux de panthère et d’écailles de pangolin géant.

Les deux présumés délinquants fauniques appartiendraient à un réseau mafieux. Ils ont été appréhendés en ce début du mois d’avril avec de deux peaux de panthère et d’écailles de pangolin géant. L’un aurait acheté ces produits dans la sous-préfecture de Gamboma, dans le département des Plateaux, et les auraient transportés à Oyo afin de les revendre. Les deux peaux de panthère et les écailles de pangolin ont été stockées pendant plusieurs jours dans la maison du deuxième à Oyo pendant.

Leur arrestation a été rendu possible grâce à l’intervention des agents de la région de gendarmerie d’Owando et de la compagnie d’Oyo, en collaboration avec les agents de la direction départementale de l’Economie forestière de la Cuvette, soutenus techniquement par le Projet d’appui à l’application de la loi sur la faune sauvage (Palf).

Notons que ces deux trafiquants risquent une peine ferme allant jusqu’à cinq ans ainsi que des amendes à hauteur de cinq millions FCFA chacun.

Rappelons qu’en République du Congo, l’éléphant, la panthère et le pangolin géant sont des espèces animales protégées.