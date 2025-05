Congo : deux ans d’emprisonnement ferme pour des marchands de peau de panthère

Le Tribunal d’instance d’Owando a condamné mardi 29 avril, deux commerçants de peau de panthère et un sac d’écailles de pangolin.

Dany Ngassaki et Lévy Elombo écopent de deux ans d’emprisonnement ferme et d’une amende de deux cent cinquante mille (250 000) FCFA. Ils sont accusés détention, circulation et tentative de commercialisation d’une peau de panthère et un sac d’écailles de pangolin. Ils verseront également à l’Etat congolais une somme d’un million FCFA pour dommages et intérêts.

Âgés de plus de quarante ans, les deux hommes avaient été interpellés, le 24 février dernier, à Owando dans le département de la Cuvette, par les services habilités pour plusieurs délits et cas de flagrance notamment détention, circulation et tentative de commercialisation d’une peau de panthère et un sac d’écailles de pangolin géant, trophées d’espèces animales intégralement protégées par la loi en République du Congo.

Dany Ngassaki et Lévy Elombo avaient été arrêtés alors qu’ils revenaient de la ville de Makoua avec ces produits de faune dont l’objectif était de les vendre à Owando. Ils ont comparu les 7 mars, 20 mars et 17 avril 2025 au Tribunal de grande instance d’Owando. Au cours des audiences, ils reconnu les faits qui leur étaient reprochés, à savoir l’abattage d’une panthère et d’un pangolin géant, la détention, circulation et tentative de commercialisation des trophées de ces deux espèces animales intégralement protégées, notamment la peau de la panthère et les écailles du pangolin géant.