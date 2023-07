Congo : deux ans de prison pour deux délinquants fauniques

Guy Moufouma et Sébastien Bidou ont été reconnus coupables par la cour d’appel de Dolisie dans le département du Niari.

Coupables des délits de détention et circulation des trophées d’éléphants, une espèce animale intégralement protégée par la loi au Congo, Guy Moufouma et Sébastien Bidou écopent de deux ans de prison. Ils avaient été appréhendés dans la ville de Dolisie avec deux pointes d’ivoire représentant un éléphant tué. La nouvelle de leur condamnation a été rendu public le 26 juillet à Brazzaville, dans un communiqué de presse

Les deux coupables écopent également d’une amende de 500 000FCFA et d’un million de FCFA de dommages et intérêts chacun. Cette somme sera versée à l’Etat congolais.

L’article 27 de la loi congolaise sur la faune et les aires protégées stipule : « L’importation, l’exportation, la détention et le transit sur le territoire national des espèces intégralement protégées ainsi que de leurs trophées sont strictement interdits, sauf dérogations spéciales de l’administration des eaux et forêts pour les besoins de la recherche scientifique ou à des fins de reproduction ».