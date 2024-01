Congo : Denis Sassou N’Guesso reçoit les vœux de nouvel par le corps diplomatique

La cérémonie de vœux de nouvel an au président de la République s’est tenue ce jeudi 04 janvier 2024, à Brazzaville.

Comme chaque année, le couple présidentiel a reçu ce jeudi 04 janvier les vœux de nouvel an du corps diplomatique des pays accrédités au Congo. C’était un moment solennel ce jeudi dans la salle des banquais du palais du peuple.

Comme d’ordinaire deux interventions ont marqué cette cérémonie. L’intervention de l’ambassadeur du Gabon au Congo, en qualité de doyen du corps diplomatique et celle du président Denis Sassou N’Guesso. Pendant une vingtaine de minutes Réné Makongo a fait le tour des faits ayant jalonné l’année politique, économique et socio-culturel au cours de l’année 2023, sur le plan national et international.

Le diplomate a réaffirmé l’engagement et la détermination sans faille du corps diplomatique à accompagner le Congo dans son processus de développement.

Pour le chef de l’Etat congolais, l’action diplomatique s’est inscrite, de manière résolue et constante, dans le respect des engagements pris au cours de l’année 2023. « Tout en prônant la politique de non-ingérence et de bon voisinage avec les pays limitrophes, la République du Congo œuvrera toujours à la consolidation de la paix, gage de stabilité, et au renforcement de l’amitié entre les peuples, au service du développement et de l’intégration sous régionale », a déclaré Denis Sassou N’Guesso.