Congo : Denis Sassou N’Guesso reçoit les lettres de créance de deux ambassadrices

Claire Bodonyi et Li Yan ont présenté mercredi 27 septembre, à Brazzaville, leurs lettres de créances au président Denis Sassou N’Guesso.

Les ambassadrices de France, Claire Bodonyi et de la République populaire de Chine Li Yan ont été reçu en audience par le chef de l’Etat, mercredi 27 septembre 2023.

Au terme de l’audience avec le président de la République, la diplomate française, Claire Bodonyi, a exprimé sa satisfaction sur le livre d’or. Li Yan qui s’est dite « disposée à travailler de concert avec les autorités congolaises pour faire progresser les relations sino-congolaises ».

Notons que la République du Congo et les deux pays entretiennent d’excellentes relations dans plusieurs domaines. Claire Bodonyi et Li Yan remplacent respectivement, François Barateau et Ma Fulin.