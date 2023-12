Congo : Denis Sassou N’Guesso inaugure le 1er module du Brazza Mall

Le centre commercial Brazza Mall, situé en face du siège du sixième arrondissement de Brazzaville, Talangaï, est dormais ouvert au public.

C’est une superficie totale de 60 840 m², en face du siège du sixième arrondissement de Brazzaville, Talangaï qu’a été construit Brazza Mall. Le centre commercial composé de huit blocs de bâtiments de 48 360 m², est répartis sur deux modules. Le président de la République, Denis Sassou N’Guesso, a officiellement inauguré, le 20 décembre, le premier module du Brazza Mall.

Ce premier module est composé de quatre blocs dont le bloc A réservé aux bureaux et galeries de vente. Le bloc B regroupe le pôle artistique et concept store tandis que le bloc C est composé des espaces d’alimentation et de divertissement. Ce module offre également un bloc conciergerie où l’on retrouve un ensemble de trois bâtiments techniques, un parking de 233 places.

Construit par la société chinoise China Jiangsu international, cet endroit offre à la fois un espace de shopping et de vente des produits de l’alimentation, des biens et services, en passant par les produits made in Africa. C’est le fruit de la coopération entre le Congo et la République de Chine. C’est du moins ce qu’a précisé le délégué général aux Grands travaux, Oscar Otoka,

Brazza Mall va participer non seulement à la création des emplois mais aussi à la modernisation de la capitale congolaise. Le second module de ce centre commercial sera inauguré en 2024.