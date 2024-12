Congo : Denis Sassou N’Guesso fait le point des travaux des axes routiers

A l’occasion de la célébration jeudi 28 novembre, du 66e anniversaire de la Journée de la République au Congo, le chef de l’Etat est revenu sur les chantiers des routes attendus.

Le gouvernement congolais entend achever la réalisation d’une dizaine de chantiers routiers d’ici 2025. Le président Denis Sassou N’Guesso dans son message le 28 novembre à son peuple, a fait le point des réalisations des travaux d’aménagement et de bitumage des axes routiers de son pays.

Au nombre de ces routes, il y a Les travaux de bitumage de la route Ouesso-Pokola, avec le pont sur la rivière Sangha, devraient s’accélérer vers le corridor 13. Ce chantier financé par la Banque de développement des Etats de l’Afrique centrale (BDEAC), à hauteur de 99,7 milliards F CFA. L’ouvrage vise à améliorer la mobilité et les échanges de biens et de personnes sur le territoire national.

Autre chantier, le projet intégrateur du corridor Ouesso-Bangui-N’Djamena. Exécutés par la société chinoise CRBC pour une durée normalement de trois ans. Les chantiers prévoient également la construction de trois ponts majeurs dotés d’une structure mixte constituée des poutres métalliques surmontées d’une dalle de hourdis en béton armé.

Le chef de l’Etat a insisté sur le bitumage de la route Boundji-Ewo, de la boucle du Kouilou et la réhabilitation du pont de Sounda. « Il s’agit également : de la mise en œuvre d’un programme d’entretien routier sur toute l’étendue du territoire national, notamment sur la route nationale n° 7 Loudima-Sibiti dans les départements de la Bouenza et de la Lékoumou ; de la réhabilitation de la route Ombele-Okonda-Olingossayo-Moundzeli et la bretelle Olingossayo-Pamba-Boua dans le département de la Cuvette ; de la réalisation du cantonnage villageois sur la route nationale n° 2 sur les tronçons Léfini-Etsouali, Gamboma-Inkouélé dans le département des Plateaux » adéclaré le chef de l’Etat.