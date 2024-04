Congo : Denis Sassou N’Guesso attendu au centre agro-pastorale Koundzoulou

Le chef de l’Etat se rendra dans ce centre jeudi 18 avril, afin de toucher du doigt les activités effectuées sur place.

Les membres du centre agropastoral de Koundzoulou ont tenu une réunion lundi 15 avril à Kintélé, dans le département du Pool. La rencontre s’inscrivait dans le cadre du Comité de suivi et évaluation du projet agropastoral de Koundzoulou. Les participants à cette rencontre ont un bilan des activités actuelles du centre mais également sur la visite prochaine du Chef de l’Etat.

Pendant sa visite, le président de la République Dénis Sassou N’Guesso, la situation actuelle de Koundzoulou lui sera présentée. « A Koundzoulou, nous avons 98.000 hectares ; plus de 6.000 hectares labourés, 1.833 hectares exploités ; plus de 750 hectares récoltés et ceux en cours de récolte. Actuellement la farine de manioc « foufou » de Koundzoulou est très présente dans les marchés de Brazzaville et d’autres villes. Nous produisons actuellement du riz, du soja, de l’arachide, du maïs. Nous avons également à Koundzoulou l’élevage des cabris, des moutons et les bovins », a déclaré Voltaire-Brice Obami Etou, représentant de l’église Kimbanguiste en République du Congo.

Cette visite du chef de l’Etat sera une occasion de ressortir les manquements dudit centre. « Nous avons encore des difficultés, comme l’état de la route. Nous avons un problème de carburant pour les tracteurs. Il manque encore d’écoles et de structures sanitaires pour faire de Koundzoulou un grand centre. Nous avons aussi besoin de financement additionnel pour augmenter la productivité », a rappelé le vice-président du Comité de suivi et d’évaluation du centre agro-pastorale de Koundzoulou.

Lancé en juin 2022 par l’autorité spirituelle de l’église Kimbanguiste, Simon Kimbangu Kiangani, le centre agro-pastorale de Koundzoulou, est né d’un projet agricole datant du plan quinquennal en 1982.