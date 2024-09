Congo : Denis Sassou N’Guesso à Beijing pour le FOCAC

Le chef de l’Etat, a quitté Brazzaville samedi 31 août 2024, pour la Chine, où il prendra part au neuvième Forum sur la coopération sino-africaine (FOCAC).

C’est samedi 31 août que le couple présidentiel, Denis et Antoinette Sassou Nguesso ont quitté l’aéroport de Maya-Maya pour la Chine. Le président de la République prendra part au 9ᵉ sommet Chine-Afrique qui se tiendra du 04 au 06 septembre 2024, à Beijing.

Au cours cette rencontre, plusieurs thèmes seront abordés notamment : la gouvernance de l’Etat, l’industrialisation, la modernisation agricole, la paix, la sécurité, la coopération et bien d’autres sujets. Des dizaines de délégations et de nombreux chefs d’Etat et de gouvernement sont attendus dans la capitale chinoise jusqu’à vendredi.

Rappelons que le Forum sur la coopération sino-africaine (FOCAC) est une plateforme qui favorise les relations entre l’Afrique et la Chine. C’est un moment de consultation égale, d’approfondissement de la connaissance mutuelle et de renforcer d’amitié entre les deux parties.