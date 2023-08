Congo-Délinquance juvénile : adoption d’une stratégie de prévention

La stratégie est objet d’un atelier de validation qui se tient à Brazzaville du 10 au 12 août, visant à réduire de manière significative la délinquance juvénile au Congo.

Psychologues, sociologues, juristes, magistrats, représentants des associations, des organismes internationaux, les points focaux des ministères partenaires, la société civile, les agents des services de sécurité et de l’ordre public prennent part à cet atelier qui a été présidé par le ministre du Contrôle d’Etat, de la Qualité du service public et de la Lutte contre les antivaleurs, Jean Rosaire Ibara.

S’appuyant, entre autres, sur le développement du projet de loi portant institution de la justice restaurative au Congo et la loi portant protection de l’enfant, cette stratégie comporte cinq axes d’intervention. Il s’agit notamment du plaidoyer de la stratégie, les actions de prévention et de traitement contre la délinquance juvénile et la création d’un fonds de prévention y relatif ; une fois rendu disponible, sa mise en œuvre va durer cinq ans.