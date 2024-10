Congo-Décès de Jean Jacques Ndomba : Infantino adresse les condoléances de la Fifa

Le président de Fédération internationale de football association (Fifa) a adressé mercredi 23 octobre, une lettre de condoléances à Jean Guy Blaise Mayolas, président de la Fécofoot.

Jean-Jacques Ndomba est décédé le 15 octobre à Troyes en France à l’âge de 70 ans. Sa dépouille sera rapatriée à Brazzaville, le mardi 29 octobre, selon le programme communiqué. Suite à ce décès, le président de la Fédération internationale de football association (Fifa). Gianni Infantino a adressé le 23 octobre une lettre de condoléances à Jean Guy Blaise Mayolas, président de la Fédération congolaise de football (Fécofoot).

« Cher président, c’est avec émotion que j’ai appris le décès de l’ancien joueur international, Jean Jacques N’Domba. Les mots semblent insuffisants pour exprimer la tristesse que nous ressentons pour ce deuil », a déclaré le président de la Fifa dans sa lettre.

Sélectionné à 35 reprises en équipe nationale, Jean Jacques N’Domba a participé notamment à trois Coupes d’Afrique des nations de la CAF. Formé à l’Etoile du Congo, c’est en France qu’il se fera un nom, lorsqu’il a défendu les couleurs de l’Olympique de Marseille et de l’Olympique Lyonnais.

« Légende du football congolais, son héritage et ses réalisations sur et en dehors du terrain ne seront pas oubliés et il nous manquera beaucoup. Au nom de la communauté internationale du football, je tiens à exprimer notre plus profonde sympathie à la Fédération congolaise de football, ainsi qu’à la famille, aux amis et aux proches de Jean Jacques N’Domba. Nos pensées sont avec vous tous », a indiqué Gianni Infantino.